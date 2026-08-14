Москва14 авг Вести.Интерес НАТО к Украине обусловлен только тем, что у нее есть выход к Черному морю. Если его не станет, то интерес угаснет. Об этом генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов рассказал автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он подчеркнул, что для Североатлантического альянса сейчас важны потенциальные стратегические возможности.

Если мы заберем побережье Черного моря у сегодняшней Украины, это будет означать, что это государство как стратегический объект утрачивает интерес со стороны НАТО. Она превращается в маленькое государство, вполне себе рядовое, которое тянуть к себе, не тянуть к себе – большой вопрос пояснил Кондрашов

Он добавил, что при таком сценарии в НАТО уже начнут "считать деньги", а не ориентироваться на потенциальные стратегические возможности.