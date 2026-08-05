Христофору: Украина теряет выход к Черному морю Журналист Христофору назвал блокировку морских портов катастрофой для Украины

Москва5 авг Вести.Ограничение работы черноморской портовой инфраструктуры Украины, в том числе в районе Одессы, причинило огромный ущерб экономической, военной и социальной политике Киева, заявил кипрский журналист и аналитик Алекс Христофору в YouTube-канале.

Украина превращается в страну, которая не имеет выхода к морю, считает журналист.

При этом через черноморские порты Украины проходили почти 80% военных и гражданских грузов для Киева, однако теперь полноценное использование морских путей стало невозможным, подчеркнул Христофору.

Для них [Киева] это большая катастрофа и колоссальный удар по экономике отметил журналист

Христофору обратил внимание на превосходство российской армии на фронте. По его словам, Россия уверенно продвигается к победе. Предстоящее освобождение Славянска и Краматорска позволит Москве установить полный контроль над территорией Донбасса, после чего решение последующих задач упростится.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия России показывает уверенные успехи на фронте и стремительно приближается к полному освобождению Донбасса.