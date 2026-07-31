Москва31 июл Вести.Российско-украинское противостояние должно закончиться тем, что Украина лишится доступа к Черному морю, заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он считает, что по завершении противостояния РФ и Украины "Черное море должно стать исключительно внутренним морем Российской Федерации".

Эта ситуация, которую создала Украина, начав провокации в Черном море, она, конечно, будет доведена до логического конца. У них возможности здесь ходить какими-либо кораблями просто не будет. Это факт уже, который нужно им принять. И я уверен, что сейчас вот в этой ситуации, может быть, начнут опять скулить на предмет: "А давайте договоримся, как бы вот снимем морские блокады, а давайте перестанем". Я думаю, что в этот раз мы на это уже не пойдем