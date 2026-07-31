Москва31 июл Вести.Миссия Украины однозначно суицидальная. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Эксперт предположил, что украинский террористический проект должен длиться как можно дольше, чтобы у европейцев была возможность подготовиться к войне с Россией.

То есть когда Украина закончится, тогда наступят европейцы. Сейчас Европа в большей степени занимается даже не переходом на военные рельсы, они сейчас все занимаются производством дронов в Германии … В большей степени сейчас в Европе занимаются идеологической промывкой мозгов сказал он

По словам Кнырика, Европа считает, что Россия – враг, и планирует нападать.

Хотя Россия никуда не планирует нападать. Задача украинского проекта, она однозначно, безоговорочно суицидальная. То есть нет никакой другой миссии Украины, кроме суицидальной. Вот задача европейцев – этот суицид растянуть по времени, как бы, да, пока не подготовятся европейские страны добавил он

Ранее Константин Кнырик заявил, что из Украины создали полноценную террористическую организацию с неким наличием признаков государственности.