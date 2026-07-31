Москва31 июл Вести.Врагам России важно поддерживать иллюзию своего успеха, но рано или поздно она развеется. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Как форма отчета об успешных террористических актах в западных СМИ: Крым, Крымский мост, атаки вот эти – это все, конечно, простите за загонное слово, залетает, это попадает в тренды, это пользуется спросом, как бы поэтому в этой части я думаю, что они будут пытаться создать ситуацию, при которой их будут хвалить за только исключительно террористические успехи и по трассе интенсивность результативных ударов стала меньше, и по энергетике сказал он

Также Кнырик добавил, что России нужно дождаться того момента, когда она научится с этим справляться.

Думаю, что это еще несколько месяцев. Но что важно для наших врагов – вот эта иллюзия успеха, ее же нужно постоянно как-то поддерживать, потому что рано или поздно она развеется отметил он

Ранее Кнырик заявил, что иллюзия неких успехов, которых якобы добивается Украина, создана в большей степени в информационном пространстве.