Москва31 июл Вести.Европейцы недооценивают степень терпения России, заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Он предупредил, что когда-нибудь оно лопнет, это лишь вопрос времени.

Европейцы… недооценивают степень российского терпения. Потому что мы Крым терпели до 2014 года, что он непонятно где и он не в родной гавани. Мы Донбасс, ситуацию [там] терпели 10 лет. Они не понимают, что это не просто так, когда мы публикуем списки всех объектов, где в Европе производятся дроны. Вопрос времени. Когда-нибудь терпение лопнет сказал он

Ранее Кнырик заявил, что врагам России важно поддерживать иллюзию своего успеха, но рано или поздно она развеется.