Москва31 июл Вести.Из Украины создали полноценную террористическую организацию с признаками государственности. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Из Украины создали полноценную террористическую организацию с неким наличием признаков государственности. И это уникальный продукт, потому что там британские спецслужбы, американские спецслужбы очень много создавали террористических организаций. У этого продукта всегда была одна проблема – он рано или поздно выходил из-под контроля. Имитация политической системы, митинги с картонками НАБУ, коррупционные скандалы, которые ничем не заканчиваются – это инструменты контроля за террористической организацией. Закончится Украина, они найдут кого-то еще, кого тоже не так сильно жалко