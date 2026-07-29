Москва29 июл Вести.Иллюзия неких успехов, которых добивается Украина, создана в большей степени в информационном пространстве. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, в частности, Украина выдумала для себя какое-то окно возможностей.

Они действительно вот этими сеансами самоубеждения через средства массовой информации смогли убедить себя, что есть какой-то перелом, есть какая-то победа, вот эта террористическая активность по нашим территориям, она дает какой-то результат. Но вот эта вся пилюля … очень временная. Через несколько месяцев станет абсолютно очевидно и понятно, что наши проблемы с топливом мы разрешим … но на Украине его не будет вообще. Через какое-то время станет понятно, что их удары по нашей логистике, да, создают сложности, но мы найдем альтернативы, мы обезопасим, мы научимся бороться с дронами сказал он

Также Кнырик добавил, что при этом сама Украина в скором времени может остаться без логистики.

Буквально через несколько месяцев станет понятно, что Украина может не пережить зиму, а мы найдем способы, как топить, как поставлять электроэнергию … И вот в этой части та часть украинских проектировщиков, кто управляет этим проектом, там есть и умные люди, нужно понимать. Они прекрасно понимают, чтобы эффект этой пилюли был дольше, информационный эффект, нужно какое-то действие на ЛБС (линия боевого соприкосновения – Прим. ред.) Потому, что иллюзию поддерживать только дронами и терактами – невозможно отметил эксперт

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что средства массовой информации Великобритании намеренно искажают действительность, создавая у европейской аудитории ложное представление о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области.