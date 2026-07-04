Сальдо: британская пресса создает впечатление, что не Украина бомбит людей Сальдо: британские СМИ создают впечатление, что не Украина бомбит людей

Москва4 июл Вести.Средства массовой информации Великобритании намеренно искажают действительность, создавая у европейской аудитории ложное представление о происходящем на левобережье Херсонской области.

Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Глава региона пояснил, что согласно версии британских СМИ, удары по мирным жителям наносятся не Украиной, а ответственность за происходящее возлагается на Россию.

Собеседник агентства заявил, что российскую сторону подобная дезинформация не введет в заблуждение, поскольку здесь хорошо известно расположение населенных пунктов. Однако европейский читатель, плохо ориентирующийся в географии региона, может быть обманут.

Он пояснил, что британские СМИ создают ложное впечатление, будто не Украина атакует мирных жителей, а Россия препятствует их эвакуации с территорий, которые фактически находятся под контролем РФ. Губернатор охарактеризовал эти маневры как пропагандистские, нацеленные на то, чтобы "оболгать и исказить" реальное положение дел на линии боевого соприкосновения.

Сальдо подчеркнул, что подобные искажения представляют собой целенаправленную пропагандистскую информационную войну, единственной целью которой является обман собственной аудитории.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что русофобская политика Британии продолжится, несмотря на смену премьер-министра.