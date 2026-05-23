Сальдо указал на лицемерие Киева в заявлениях о ситуации в Алешках Сальдо назвал заявления Киева о ситуации в Алешках лицемерием

Москва23 мая Вести.Тот факт, что Украина распространяет заявления о якобы "гуманитарной катастрофе" в Алешках Херсонской области, является проявлением лицемерия. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он прокомментировал распространенные украинскими СМИ сообщения о том, что жители Алешек якобы нуждаются в эвакуации из-за грозящей им "гуманитарной катастрофы".

Заявления украинской стороны о "гуманитарной катастрофе" в Алешках и предложениях перемирия для эвакуации – верх лицемерия. Именно вооруженные формирования киевского режима своими действиями создали тяжелейшие условия для жителей города заявил Сальдо

Ранее глава Херсонской области рассказал, что люди возвращаются в регион с территории Украины из-за неприятия политики киевского режима. Также они не готовы мириться с дискриминацией русского языка со стороны Киева.