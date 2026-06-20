Сальдо разоблачил украинский фейк об эвакуации в Херсонской области

Сальдо призвал не доверять украинским фейкам об эвакуации в Херсонской области Сальдо разоблачил украинский фейк об эвакуации в Херсонской области

Москва20 июн Вести.Глава Херсонской области Владимир Сальдо опроверг распространившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о якобы готовящейся эвакуации в регионе.

Губернатор отметил, что подобные слухи являются очередной попыткой противника повлиять на настроения мирных жителей и посеять панику.

Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы… Распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах. Подобные информационные вбросы регулярно запускаются украинскими ЦИПсО с единственной целью — вызвать тревогу среди жителей подчеркнул Сальдо в своем Telegram-канале

Он призвал граждан доверять только официальной информации, а также не присоединяться к распространению лжи, пересылая такие сообщения знакомым.