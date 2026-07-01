Эксперт рассказал, как РФ может укрепить позицию на переговорах по Украине Эксперт Литовкин: РФ усилит переговорную позицию, если отрежет Украину от моря

Москва1 июл Вести.Россия существенно усилит свою позицию на переговорах, если отрежет Украину от Черного моря. Такое мнение в беседе с изданием Газета.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, России необходимо продолжить создавать буферную зону в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Потом, я думаю, надо переходить в Николаевскую область, Одесскую область. Надо отрезать Украину от Черного моря. В этом будет наша переговорная позиция, когда отстанет несколько областей от Украины. Вот это будет наша переговорная позиция сказал Литовкин

Эксперт отметил, что в случае такого развития события Европейский союз и Североатлантический альянс не смогут "сдвинуть Россию с сильных переговорных позиций".

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что в буферную зону должны войти Одесская и Николаевская области.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ постепенно расширяют зону безопасности на сопредельной с Украиной территории. По словам российского лидера, процесс будет продолжен, пока не исчезнет угроза для приграничных регионов.