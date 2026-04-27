Эксперт: для защиты Севастополя нужно освободить Николаев и Одессу Эксперт Литовкин: освобождение Николаева и Одессы защитит Севастополь

Москва27 апр Вести.Для полноценной защиты Севастополя от атак Украины армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью "Газете.Ru" он заявил, что освобождение Николаевской и Одесской областей усилит оперативную защиту Крыма и южного побережья Кавказа.

В тактическом плане Севастополь защищен, у него есть системы противовоздушной обороны, в Севастополе есть системы радиоэлектронной борьбы, различные виды противовоздушных зенитно-ракетных комплексов заявил он

По словам Литовкина, отряды самообороны из местных жителей, в которые предложил вступать губернатор Севастополя Михаил Развожаев, надо вооружить оружием, чтобы они могли бороться с беспилотниками, тем самым дополняя работу имеющихся систем противовоздушной обороны.