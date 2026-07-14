Депутат Колесник: если Киев не согласится на мир, РФ придется освободить Одессу

Депутат Колесник заявил о необходимости освобождения Одессы Депутат Колесник: если Киев не согласится на мир, РФ придется освободить Одессу

Москва14 июл Вести.России придется "отрезать Украину от моря", освободив Одессу, если Киев продолжит отказываться от мира. Об этом изданию Газета.ru заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, при сохранении контроля Вооруженных сил Украины над Одессой и Одесской областью Запорожская и Херсонская области, а также Крым будут оставаться под постоянной угрозой.

Если такой расклад пошел и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить войну, тогда придется отрезать Украину от моря сказал Колесник

Он также отметил, что украинские боевики используют регион для запуска безэкипажных катеров и беспилотников. При этом Колесник подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остается за верховным главнокомандующим ВС РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия ударила по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Цели использовались в интересах ВСУ.