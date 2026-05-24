Москва24 мая Вести.Украину как идею и как террористическую организацию нужно полностью уничтожить, заявил изданию MK.RU депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.

Депутат считает, что пока независимая Украина существует, то из нее "будут гадить всем русским".

Нам надо не просто уничтожать их военно-технические возможности и продвигаться на местности, но и полностью ликвидировать Украину как идею… Я действительно считаю, что без полной ликвидации террористической организации Украина все остальное - это полумеры сказал Вассерман

Ранее журналист Владимир Соловьев призвал уничтожить всех лиц, убивающих русских людей по воле Запада.