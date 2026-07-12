Москва12 июлВести.Запад руками Украины делает ставку на тотальную войну против России, используя неограниченный террор. Об этом заявил депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Депутат указал на явное сходство действий нацистской Германии и нынешней Украины, управляемой Западом и настроенной на уничтожение России.
Самые страшные преступления нацистский режим осуществляет в конце своего существования. Была такая операция "Кугель" ("Пуля") - это убийство советских военнопленных, когда они самых активных просто ликвидировали по списку… Нацистские, фашистские режимы делают на это ставку, когда ощущают приближающийся крах. Отличие только в том, что сейчас западные державы вкидывают в это огромные деньги и надеются, что исход будет другимсказал Вадим Гигин
Он добавил, что Украина делает ставку на тотальную войну, которая предполагает неограниченный террор против России.
Куда дотянутся, туда и ударят - на территории России, за границей по российским гражданам, по локомотивам, по НПЗ... Они новые цели найдут и будут бить. Они считают, что масштабирование террора против России поможет им добиться своих результатов вне зависимости от успехов российской армии на поле бояподчеркнул белорусский депутат