Москва25 маяВести.Прибалтийские страны создали идеологическую систему абсолютно фашистского типа. Она распространяется на другие страны Европы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.
По его словам, если любой политик, попавший в эту систему, выразит какую-либо поддержку России, немедленно будет изгнан.
Вот та же Прибалтика создала систему. Вот нужно понимать, это не какой-то сумасшедший министр заявляет или дипломат, или в Польше где-то. Они создали систему идеологическую абсолютно фашистского типа, как ее ни называй, в которой вся наша история перевернута с ног на голову. Создана политическая конструкция, в которой любой политик, заявивший, например, об изменении этого курса в сторону дружбы с Белоруссию и Россией, будет просто подвергнут изгнанию, уничтожен, стерт и прочее.сказал Гигин
Он отметил, что русское население в странах Балтии до сих пор фактически находится в состоянии гетто. Кроме того, руководство республик заявляет о готовности в любом формате вступить в войну против России и против Белоруссии.
Парламентарий добавил, что эти механизмы распространяются и на другие страны Европы. Он также выразил уверенность в том, что даже после окончания украинского конфликта антироссийская идеология Запада не поменяется.
Они фактически участвуют и гордятся тем, что они участвуют на территории Украины. Вот давайте представим ситуацию, что на Украине кризис заканчивается, какие-то договоренности или что-то еще. А они что, изменят эту идеологию? Нет, конечно. Какие способы воздействия на них существуют, которые значит, их принудят это сделать? Да это часть их идеологии. Ничего не поменяетсязаявил депутат
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал прибалтийские страны маниакально антироссийскими. Он подчеркнул, что Прибалтику это не красит.