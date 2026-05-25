Москва25 мая Вести.Прибалтийские страны создали идеологическую систему абсолютно фашистского типа. Она распространяется на другие страны Европы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, если любой политик, попавший в эту систему, выразит какую-либо поддержку России, немедленно будет изгнан.

Вот та же Прибалтика создала систему. Вот нужно понимать, это не какой-то сумасшедший министр заявляет или дипломат, или в Польше где-то. Они создали систему идеологическую абсолютно фашистского типа, как ее ни называй, в которой вся наша история перевернута с ног на голову. Создана политическая конструкция, в которой любой политик, заявивший, например, об изменении этого курса в сторону дружбы с Белоруссию и Россией, будет просто подвергнут изгнанию, уничтожен, стерт и прочее. сказал Гигин

Он отметил, что русское население в странах Балтии до сих пор фактически находится в состоянии гетто. Кроме того, руководство республик заявляет о готовности в любом формате вступить в войну против России и против Белоруссии.

Парламентарий добавил, что эти механизмы распространяются и на другие страны Европы. Он также выразил уверенность в том, что даже после окончания украинского конфликта антироссийская идеология Запада не поменяется.

Они фактически участвуют и гордятся тем, что они участвуют на территории Украины. Вот давайте представим ситуацию, что на Украине кризис заканчивается, какие-то договоренности или что-то еще. А они что, изменят эту идеологию? Нет, конечно. Какие способы воздействия на них существуют, которые значит, их принудят это сделать? Да это часть их идеологии. Ничего не поменяется заявил депутат

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал прибалтийские страны маниакально антироссийскими. Он подчеркнул, что Прибалтику это не красит.