Депутат Журавлев призвал к ликвидации Зеленского Журавлев: нам нужно непосредственно уничтожить Зеленского

Москва15 июл Вести.Для приближения победы в СВО России необходимо ликвидировать лидера киевского режима Владимира Зеленского, а также "всех его приспешников". С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, которые приводит Газета.ru, нашей стране необходимо делать все возможное для фронта и победы, чтобы приблизить разгром врага.

Уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать отметил депутат

Россиянам, по мнению Журавлева, не стоит надеяться на то, что у Украины закончатся деньги. Парламентарий добавил, что Киев может вести боевые действия еще не менее года, даже если НАТО перестанет помогать ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции.