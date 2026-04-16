В Госдуме заявили, что атаки ВСУ прекратятся после ликвидации руководства Киева Депутат Журавлев: атаки ВСУ прекратятся после ликвидации руководства Украины

Москва16 апр Вести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию прекратятся только после ликвидации руководства Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский не перестанет отдавать войскам Украины приказы об ударах по мирным жителям.

Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) как раз и хочет убить и покалечить как можно больше русских, даже норму для своих вооруженных сил установил — 50 тыс. в месяц. Поэтому такие налеты прекратятся лишь после того, как будет уничтожена вся верхушка украинской власти сказал Журавлев

Украинские боевики регулярно наносят удары по мирным россиянам. Так, 13 апреля в Рыльском районе Курской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.