Рогов: ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, пока РФ не ударит по киевской верхушке

Рогов назвал способ прекратить атаки ВСУ по ядерным объектам РФ Рогов: ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, пока РФ не ударит по киевской верхушке

Москва6 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока Россия в ответ не ударит по правящей украинской элите. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что ВСУ изменят свою тактику, если поймут, что за удары по потенциально опасным объектам они понесут большие потери.

Мое глубокое убеждение — что [удары продолжатся, - прим. ред], пока мы не начнем уничтожать верхушку режима [киевского лидера Владимира] Зеленского сказал Рогов

Чиновник добавил, что в качестве первой цели ВС РФ могли бы выбрать главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Накануне Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после ударов ВСУ была полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы.