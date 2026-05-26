Москва26 мая Вести.Россия будет наносить удары возмездия до тех пор, пока киевский режим не согласится на предлагаемые нашей страной условия урегулирования конфликта на Украине, заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Накануне МИД России предупредил о предстоящих ударах по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве и рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Мы все сказали. Мы всех предупредили. У нас больше нет ни перед кем никаких обязательств. Мы все свои обязательства выполнили. Поэтому будем продолжать бить до тех пор, пока они лапки к небу не поднимут и на наши условия не согласятся. С наркоманами и террористами разговаривать другим языком просто бесполезно. Они другой язык не понимают подчеркнул Картаполов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: заявление МИД России об ударах по военным объектам в Киеве носит исчерпывающий характер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 мая атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика). В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.