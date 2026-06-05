Москва5 июн Вести.Само существование украинской индустрии беспилотников угрожает России. Об этом "Ленте.ру" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, пора уничтожить все пути доставки на Украину комплектующих для производства БПЛА, поступающие из Европы.

В идеале поразить следует и всю производственную инфраструктуру, заранее объявив, что сражаемся мы не с европейскими странами, а с военными заводами, на которых изготавливают оружие заявил Журавлев

Ранее Журавлев заявил, что для начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО достаточно одной провокации Запада.