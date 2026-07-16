Москва16 июл Вести.Вооруженные силы Украины, нанося удары вглубь российской территории, испытывают оборону страны, чтобы в итоге попытаться ударить по силам ядерной триады России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, активную роль в этом играют и европейские страны, которые начали заявлять о передаче Украине технологий по производству вооружений, чтобы снять с себя ответственность за причастность к атакам по российским регионам.

[Европа] будет ее снабжать до тех пор, пока они хотя бы немного в состоянии будут сопротивляться. Вот о чем идет речь. И эти все беспилотники, которые летают вглубь России, … – они же ведь испытывают их для того, чтобы нанести в конечном итоге удар по нашей ядерной триаде. Вот для чего они это пытаются сделать объяснил свою точку зрения депутат

Ранее сообщалось, что Украина в 2028-2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб.

Как отметил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный, новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи, страны укрепляют военно-техническое сотрудничество против России.