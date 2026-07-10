Зеленский утверждает, что выросло число стран, желающих видеть Украину в НАТО Зеленский заявил о росте числа сторонников членства Украины в НАТО

Москва10 июл Вести.Число стран, желающих видеть Украину в составе НАТО, якобы увеличилось. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова распространили украинские СМИ.

Зеленский объяснил это тем, что украинский военно-промышленный комплекс и армия сейчас находятся на уровне НАТО, а члены альянса признают, что только выиграют от вступления Киева.

Увеличилось количество голосов, желающих видеть Украину в НАТО… Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться благодаря Украине заявил Зеленский

При этом ранее стало известно, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре нет упоминания возможности принятия Украины в альянс.

Также экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров выразил мнение, что страну не примут в НАТО ни сейчас, ни через 10 лет.