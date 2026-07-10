Москва10 июлВести.Число стран, желающих видеть Украину в составе НАТО, якобы увеличилось. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова распространили украинские СМИ.
Зеленский объяснил это тем, что украинский военно-промышленный комплекс и армия сейчас находятся на уровне НАТО, а члены альянса признают, что только выиграют от вступления Киева.
Увеличилось количество голосов, желающих видеть Украину в НАТО… Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться благодаря Украинезаявил Зеленский
При этом ранее стало известно, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре нет упоминания возможности принятия Украины в альянс.
Также экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров выразил мнение, что страну не примут в НАТО ни сейчас, ни через 10 лет.