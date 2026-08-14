Москва14 авгВести.Россия ведет войну не за территории, а за людей. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
Он подчеркнул, что ВС РФ не бьют по мирным гражданам и ведут войну с военной машиной НАТО.
Мы воюем не за территории, мы за людей. Вот и вся разница. Поэтому мы не бьем по мирным людям. Мы воюем с военной машиной НАТОрассказал Кондрашов
Ранее Кондрашов вспомнил слова телеведущего Тиграна Кеосаяна об Украине. Кеосаян говорил, что задача РФ сделать Украину неинтересной даже для самой себя.