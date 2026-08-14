Кондрашов: НАТО до сих пор не может простить РФ Грузию

Кондрашов заявил, что НАТО до сих пор не может простить РФ Грузию Кондрашов: НАТО до сих пор не может простить РФ Грузию

Москва14 авг Вести.НАТО до сих пор не может простить РФ победу в Грузии в 2008 году. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Он добавил, что во времена конфликта 2008 года европейские политики действовали осторожнее.

НАТО не хочет останавливаться, мы это видим. Конечно, с одной стороны, они не могут нам простить Грузию. Тогда европейские дипломаты и политики были куда умнее и осторожнее, чем сегодня. Ведь вы помните, несколько поездок Саркози привели к тому, что Грузию перестали поддерживать всего лишь информационно-психологически, и все. И Саакашвили уже пришлось жевать галстук. И все закончилось очень быстро рассказал Кондрашов

Ранее Кондрашов заявил, что РФ ведет войну не за территории. По его словам, самым ценным являются люди.