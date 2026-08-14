Кондрашов объяснил, почему Россия не бьет по Европе Кондрашов: РФ не бьет по Европе, поскольку является доброй и умной державой

Москва14 авг Вести.Россия остается законопослушной державой, которая не нарушает международное право, поэтому воздерживается от обстрелов Европы. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Он добавил, что сейчас РФ действует так, чтобы даже спустя годы ее действия выглядели правильно.

[Россия не наносит удары по Европе,] потому что мы большая законопослушная, великая держава. Добрая и умная, вот поэтому мы за это получаем по полной программе все это время, но все равно мы не переступаем вот этот закон. Потому что, когда все закончится и будет великий мировой трибунал, будет учтено все. Так вот, мы сейчас действуем так, чтобы быть правыми потом объяснил Кондрашов

Ранее Кондрашов заявил, что в НАТО помнят победу России в конфликте с Грузией в 2008 году. По его словам, Альянс не простил РФ эту победу.