Лавров рассказал, почему РФ не применяет разрушительное оружие в ходе СВО Лавров: РФ достигнет целей СВО, но не хочет чрезмерного ущерба территориям

Москва20 мая Вести.Россия не применяет отдельные виды разрушительного оружия, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по сути, проживают россияне. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

По его словам, Европа не извлекла уроков из истории и сейчас взрастила новый нацистский режим в лице Киева.

Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия отметил Лавров

Глава МИД добавил, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед спецоперацией.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты сказал он

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит идти к выполнению целей спецоперации, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнит ряд условий, в том числе вывод Вооруженных сил Украины из российских регионов.