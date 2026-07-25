Поддубный: война с мирным населением - в логике преступной сути киевского режима Поддубный: киевский режим воюет с мирным населением из-за неудач на фронте

Москва25 июл Вести.Преступный киевский режим воюет с гражданским населением России, так как терпит неудачи на фронте. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

По словам военкора, чем хуже складывается для Украины обстановка в зоне боевых действий, тем больше киевский режим воюет с мирным населением.

Эта формула работает с 2014 года, еще с момента начала карательной операции на юго-востоке Украины. Работает она и сейчас, мы это хорошо видим, к сожалению сказал военкор

Противник сейчас ничего не может противопоставить нам в зоне специальной военной операции, и все действия киевского режима направлены на удары по гражданской инфраструктуре, подчеркнул Поддубный.

Это хорошо знают в Белгородской области, в Курской области, к сожалению, потому что там довольно часто случаются трагедии. И нет вопроса, почему неприятель выбирает гражданские объекты, почему неприятель бьет по мирным жителям, которые перемещаются на своих машинах в приграничных зонах. Ответ простой: потому что это преступный неонацистский режим. Мне кажется, что сама идеология противника - она так работает сказал Поддубный

При этом, подчеркнул военкор, в Киеве сознательно избрали террористические методы ведения войны.

Избрали не вчера и не полгода назад. Европа им в этом помогает, последнее в кавычках достижение — это дальнобойные дроны с довольно мощными боевыми частями, которые сразу же полетели по гражданским объектам. Все это укладывается в логику преступной сути киевского режима. Именно поэтому он должен перестать существовать сказал Поддубный

Ранее сегодня украинские боевики нанесли удар по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области. В результате пострадали 19 и погибли 12 мирных жителей. 26 июля объявлено в Запорожской области днем траура.