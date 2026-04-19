Поддубный: рядовым украинцам не у кого искать защиты Поддубный: стрельба по машинам - норма для украинских силовиков

Москва19 апр Вести.Рядовым жителям Украины не у кого искать защиты от людоловов и полиции. Об этом написал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

В качестве примера он привел видео из Киева, где один из группы украинских силовиков, не сумевших вытащить человека из остановленного на улице автомобиля, произвел вслед уехавшей машине несколько выстрелов.

Не сумев вытащить человека из машины, стрелять вслед, надеясь, что шальная пуля настигнет жертву – это чудовищная, но норма для украинских силовиков. Там и ТЦК, и полиция. Искать защиты рядовым украинцам по сути не у кого написал Евгений Поддубный

При этом, указал он, в случае возникновения реальной опасности сами полицейские спасаются бегством.

Как ведут себя отдельные полицейские при реальной опасности, показал вчерашний расстрел людей в Киеве – они трусливо бегут отметил военкор

Накануне сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования на Украине, аналог военкомата) остановили автомобиль с мужчиной и попытались вывести его оттуда. Однако водителю удалось вырваться и уехать. На опубликованных украинским Telegram-каналом кадрах было видно, как неизвестный мужчина в черной одежде открывает огонь вслед уезжающему автомобилю. Позже тот же человек попал на видео, когда собирал гильзы с места стрельбы.