Москва5 июл Вести.Киев направляет все ресурсы режима и западных кураторов для развития беспилотных систем, а также делает ставку на болезненные диверсии, которые будет выдавать за "урон масштаба поражения". Об этом рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, "лучший и действующий девиз ВСУ" можно описать словами: "Не быть, а казаться".

Есть положение, что называется, на земле. И оно для киевского режима тяжелейшее. Есть реальность, которую противник формирует в информационном поле, затрачивая на это огромные военные силы и средства. И тут главное - самому не поверить в рукотворные мифы. Все ресурсы собственные и западных кураторов киевский режим направляет в развитие беспилотных систем, и большую часть в те системы, которые способны достать до наших тылов. Но достать - не значит уничтожить. Ставка на болезненные диверсии, а не на тотальное поражение. Пропагандистская машина противника, западная машина, раздувает из диверсии урон масштаба поражения заявил Евгений Поддубный

По словам военкора, инициатива сейчас на стороне российских бойцов. ВС РФ ведут боевые действия в Дружковке и на подступах к Славянску, тогда как ВСУ находятся в тяжелейшем положении и имеют ряд системных проблем.