Москва3 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять большее количество различных дальнобойных беспилотников для ударов по российским регионам, чтобы сформировать выгодное киевскому режиму общественное мнение. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Сейчас киевский режим сосредоточен на использовании беспилотных систем для того, чтобы сформировать общественное мнение, которое говорит о том, что киевский режим способен оказывать сопротивление. На самом деле, с каждым днем у Киева все меньше для этого ресурсов, сил и средств объяснил военкор

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за последние три месяца 42 российских региона подверглись террористическим атакам со стороны украинских боевиков.