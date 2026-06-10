Москва10 июнВести.Киевский режим старается раскачать российское общество террором, однако результат будет прямо противоположным. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.
Он прокомментировал участившиеся атаки Украины на гражданские объекты в РФ.
По какой-то неведомой мне причине главарь киевского режима Зеленский решил, что наше общество можно раскачать террором. Именно поэтому противник сосредоточил серьезные усилия на атаках гражданской инфраструктуры. Именно поэтому противник в качестве инструмента противостояния использует политические убийства, именно поэтому противник совершает часто акты, которые не влияют на обстановку, но оставляют заметный след в информационном поленаписал военкор
По его словам, в руководстве киевского режима не понимают, хотя и должны, что террором добиться их целей у них вряд ли получится.
В конце 90-х и нулевых нашу страну уже так атаковали, и тогда общество находилось в куда менее собранном состоянии, но вышло из этого ровно то, что Россия стала сильнее и мудрее. Вот и теперь при всем том, что противник очень старается, эффект будет противоположный ожиданиям врага. И я сейчас говорю и про государство, и про людей нашего государстваподчеркнул Поддубный
В ночь на 10 июня атаке украинских дронов самолетного типа подверглось здание музея-панорамы "Оборона Севастополя". В здании продолжается пожар, руководство музея предполагает утрату главного экспоната - панорамы. При этом сообщается, что оригинальные фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели, так как их не было в пострадавшем здании.