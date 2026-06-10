Военкор Поддубный: теракты окажут на РФ эффект, обратный ожидаемому врагом Военкор Поддубный заявил, что Киев не добьется своих целей террором против РФ

Москва10 июн Вести.Киевский режим старается раскачать российское общество террором, однако результат будет прямо противоположным. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Он прокомментировал участившиеся атаки Украины на гражданские объекты в РФ.

По какой-то неведомой мне причине главарь киевского режима Зеленский решил, что наше общество можно раскачать террором. Именно поэтому противник сосредоточил серьезные усилия на атаках гражданской инфраструктуры. Именно поэтому противник в качестве инструмента противостояния использует политические убийства, именно поэтому противник совершает часто акты, которые не влияют на обстановку, но оставляют заметный след в информационном поле написал военкор

По его словам, в руководстве киевского режима не понимают, хотя и должны, что террором добиться их целей у них вряд ли получится.

В конце 90-х и нулевых нашу страну уже так атаковали, и тогда общество находилось в куда менее собранном состоянии, но вышло из этого ровно то, что Россия стала сильнее и мудрее. Вот и теперь при всем том, что противник очень старается, эффект будет противоположный ожиданиям врага. И я сейчас говорю и про государство, и про людей нашего государства подчеркнул Поддубный

В ночь на 10 июня атаке украинских дронов самолетного типа подверглось здание музея-панорамы "Оборона Севастополя". В здании продолжается пожар, руководство музея предполагает утрату главного экспоната - панорамы. При этом сообщается, что оригинальные фрагменты панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели, так как их не было в пострадавшем здании.