Москва10 июн Вести.Киевский режим, нанося удары по территории России, в частности по объектам культурного наследия и жилым помещениям, провоцирует РФ на эскалацию конфликта. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил историк-публицист Евгений Спицын.

По его словам, Украина пытается бить по самому больному для населения России – по исторической памяти - и вызвать эмоции у людей и власти страны.

Все последние обстрелы нашей территории, что в Старобельске, что сейчас панорама в Севастополе. Это в чистом виде провокация. Это игра нервов. Они нас провоцируют на эскалацию конфликта. Они бьют по самому больному, по самосознанию нашего народа, по нашей исторической памяти. То, что вызывает наибольшее количество эмоций заявил Спицын

Историк также заявил о необходимости наказать виновных в атаке на музей-панораму "Оборона Севастополя".

Понятно, что эмоции - это плохой советник, но тем не менее, надо предпринять какие-то серьезные меры, чтобы с одной стороны их наказать, а с другой стороны предотвратить дальнейшую эскалацию событий. Ведь они не остановятся на этом добавил он

В результате атаки украинских дронов 10 июня здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" оказалось почти полностью уничтожено пожаром. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин. Пожару присвоен высокий ранг сложности.