Историк Спицын объяснил, почему культурные ценности не вывозят из опасных мест Историк Спицын объяснил нецелесообразность вывоза ценностей из опасных районов

Москва10 июн Вести.Историк-публицист Евгений Спицын в интервью ИС "Вести" рассказал, что России нельзя эвакуировать из опасных регионов культурные и исторические ценности "за Урал".

По его словам, такие действия могут "обрадовать" киевский режим и дать повод для новых ударов по России.

Если мы начнем сейчас эвакуировать наши ценности исторические, культурные за Урал, условно говоря, так они обрадуются этому, скажут, ага, ударили по самому больному. Будем продолжать с усиленной энергией делать то же самое. Не надо ни в коем случае поддаваться на подобного рода провокации. Надо дать достойный удар, достойный ответ заявил Спицын

Минувшей ночью ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя". Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку, назвав его "варварским актом" против гражданского объекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что панорама обороны Севастополя будет восстановлена и станет краше прежнего.