Сенатор Алтабаева об атаке на панораму в Севастополе: мы не выбиты из колеи

Сенатор рассказала, к чему стремится Киев, нанося удары по РФ Сенатор Алтабаева об атаке на панораму в Севастополе: мы не выбиты из колеи

Москва14 июн Вести.Киевский режим, нанося удары по культурному наследию России, пытается выбить россиян из колеи и вызвать чувство страха, но у Украины это не получится, заявила ИС "Вести" заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

Она прокомментировала атаку украинскими беспилотниками на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." в ночь на 10 июня. В результате удара здание загорелось. Из горящего музея вынесли несколько фрагментов полотна – они получили серьезные повреждения.

На что надеется всегда наш противник? На то, что мы будем выбиты из колеи, мы будем напуганы, будем растеряны. Совершенно точно этих чувств нет. Есть скорбь, есть осознание трагедии, но я совершенно точно знаю, что будет сделано все для того, чтобы панорама была восстановлена отметила Екатерина Алтабаева

Финансирование уже найдено. По словам председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, музей будет восстановлен, деньги на работу даст ряд организаций.