Москва19 июл Вести.Главной целью атак ВСУ является создание у россиян недоверия к собственной власти. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Алексей Кондратьев.

Он напомнил, что любые революции в России всегда кончались катастрофой для государства и огромной кровью.

В связи с тем, что противник начал бить по объектам инфраструктуры, убивая гражданских, его цель — создать недоверие к собственной власти, развалить уверенность в единстве и повлиять на создание условий для смены власти. Мы должны это понимать, потому что любая революция в нашей стране заканчивалась гибелью государства и огромной кровью. И мы не должны на это поддаться заявил Кондратьев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда побеждала именно благодаря народному единству. Глава государства подчеркнул, что сплоченность российского народа никогда не получалось поставить под сомнение.