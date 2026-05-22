Москва22 мая Вести.Главная задача для России заключается в том, чтобы ее народ продолжал существовать в форме российской государственности, приумножался и был счастлив. Об этом заявил Владимир Соловьёв, пишет ИС "Вести".

Он напомнил о крылатой фразе, сказанной Екатериной Великой: "Победителей не судят". Ее, как считается, императрица произнесла, защищая полководца Александра Суворова, которого хотели судить за взятие турецкой крепости Туртукай вопреки приказу начальства.

Соловьёв подчеркнул, что Россия должна мыслить категорией своих национальных интересов и того, что необходимо делать для их соблюдения, а не того, "кому что позволено".

Задача, чтобы наш народ продолжал существовать в форме российской государственности, приумножался, и был счастлив. Вот это главная задача сказал журналист

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" заявил, что приоритетной общенациональной задачей страны является поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни семей.