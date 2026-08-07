Поддубный: на Украине много наших людей, но они не могут громко заявить о себе

Поддубный: многие наши люди на Украине не рискуют заявить о себе Поддубный: на Украине много наших людей, но они не могут громко заявить о себе

Москва7 авг Вести.На Украине много людей, не согласных с действующим режимом, но они боятся заявить о себе. Об этом рассказал военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Сейчас на Украине огромное количество наших людей. Они не имеют возможности громко заявлять о себе в силу того, что киевский режим сформировал по-настоящему карательное государство. Карательные органы киевского режима ведут настоящий террор и внутри Украины. Мы это видим по процессу мобилизации сказал военкор

Он отметил, что происходящий исторический процесс будет длинным, потому что "накопилось огромное количество претензий".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что разница в подходах России и Украины к боевым действиям заключается в том, что Москва воюет с военными, а Киев издевается над мирным населением.