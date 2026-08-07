Военкор Поддубный отметил, что битва за север Донбасса может быть очень тяжелой

Поддубный: битва за север Донбасса может быть тяжелейшей Военкор Поддубный отметил, что битва за север Донбасса может быть очень тяжелой

Москва7 авг Вести.Битва за север Донбасса, возможно, будет самой тяжелой с начала СВО. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его мнению, это будет зависеть от многих факторов.

Битва за север Донбасса, за Славянско-Краматорскую агломерацию, наверное, будет тяжелейшей битвой всей специальной военной операции. В Краматорске большая жилая агломерация, большая промышленная зона, не очень удобный рельеф. И, конечно, противник бросит все силы на то, чтобы как можно дольше удерживать Славянск и Краматорск, как последний политический символ присутствия в Донбассе сказал Евгений Поддубный

При этом он добавил, что говорить о сроках пока сложно.