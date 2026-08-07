Москва7 авгВести.Битва за север Донбасса, возможно, будет самой тяжелой с начала СВО. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
По его мнению, это будет зависеть от многих факторов.
Битва за север Донбасса, за Славянско-Краматорскую агломерацию, наверное, будет тяжелейшей битвой всей специальной военной операции. В Краматорске большая жилая агломерация, большая промышленная зона, не очень удобный рельеф. И, конечно, противник бросит все силы на то, чтобы как можно дольше удерживать Славянск и Краматорск, как последний политический символ присутствия в Донбассесказал Евгений Поддубный
При этом он добавил, что говорить о сроках пока сложно.
Не надо выдавать желаемое за действительное. Многое будет зависеть от обстановки на других участках линии боевого соприкосновения. И вообще от положения киевского режима в целомподчеркнул военкор