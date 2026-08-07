Москва7 авг Вести.Какой исход может ждать главу киевского режима Владимира Зеленского? Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

По мнению военкора, неизвестно, доживет ли Зеленский до скамьи подсудимых. А если и доживет, то "судить его есть за что".

Мне кажется, есть не так много путей для Зеленского. Во-первых, он в какой-то момент может стать слишком неудобным даже для собственных кураторов. Во-вторых, Зеленский является очень серьезным раздражителем для нас, а мы ведем боевые действия со всеми вытекающими из этого последствиями. Но варианта какого-то благополучного исхода для бывшего президента Украины, который узурпировал власть, я лично не вижу сказал он

Зеленский надеется, что его спасут и вывезут в безопасное место, чтобы обеспечить его существование с награбленными ресурсами, но жизнь куда сложнее, добавил Евгений Поддубный.