Москва7 авг Вести.Украина – военно-полицейское государство с лидером-наркоманом, заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

По его словам, Украина в таком видео должна быть разрушена.

Украина сейчас - это абсолютно военно-полицейское государство, которым руководит наркоман. Украина сейчас озлобленная, очень агрессивная страна, которую, к сожалению, вооружили и дали карт-бланш на любые зверства. И, безусловно, это государство вот в таком виде должно быть разрушено