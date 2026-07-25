Военкор Поддубный сравнил ВСУ с пациентом на ИВЛ, который уже умер Поддубный: ВСУ - это пациент, жизнь которого поддерживают искусственно

Москва25 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют боеспособность только благодаря поддержке западных государств, что схоже с искусственной поддержкой жизнедеятельности пациента, который уже умер. Такое мнение высказал военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, украинская армия находится сейчас в тяжелейшем положении.

Не хватает личного состава, огромный процент дезертирства - это официальные данные, открытые, их даже не надо как-то добывать, они есть. Если это открытые данные, я могу только представить, какие данные засекречены у противника. Уровень дезертирства растет, вооруженные силы формируются по карательному принципу, принудительно, людей хватают на улицах указал военкор

Армия Украины продолжает существовать только благодаря поддержке Запада, подчеркнул он.

Единственное, что позволяет противнику сохранять боевую устойчивость — это поддержка десятка западных государств и, самое главное, экономик десятка западных государств. Россия противостоит не Украине. Если бы это была только Украина, война бы закончилась через полтора месяца. Собственно говоря, это пациент, который уже умер, и его жизнедеятельность постоянно поддерживают искусственными методами, вливают в него медикаменты, препараты крови, поддерживают аппаратом искусственной вентиляции легких. Вот это сейчас самая яркая аналогия для Вооруженных сил Украины сказал Поддубный

Ранее военкор ИС "Вести" Александр Сладков назвал бредом заявление бывшего главкома ВСУ Александра Сырского о передаче им украинской армии своему преемнику Михаилу Драпатому "в состоянии наступления".