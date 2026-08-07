Москва7 авгВести.Террористические акты киевского режима – это серьезные трагедии, но они сплачивают россиян. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
По его словам, киевский режим пытается в информационной среде сформировать ощущение успешного давления на Россию.
На это направлены и террористические акты, которые противник проводит в наших городах, и попытки политических убийств. Но для того, чтобы попытаться расшатать наше общество изнутри, противник предпринимает эти огромные усилия. Есть определенные сложности, происходят трагедии. Это, конечно, беда и серьезное горе для нас, но это нас сплачивает. Объективно. Мы становимся сильнее. Мы крепче держимся за руки. Мы злимся, конечно. Это больноотметил военкор
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракты в РФ совместным преступлением Киева и Запада.