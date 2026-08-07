Поддубный о терактах Киева: это беда, но она сплачивает россиян Поддубный заявил, что теракты Киева делают россиян сильнее

Москва7 авг Вести.Террористические акты киевского режима – это серьезные трагедии, но они сплачивают россиян. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, киевский режим пытается в информационной среде сформировать ощущение успешного давления на Россию.

На это направлены и террористические акты, которые противник проводит в наших городах, и попытки политических убийств. Но для того, чтобы попытаться расшатать наше общество изнутри, противник предпринимает эти огромные усилия. Есть определенные сложности, происходят трагедии. Это, конечно, беда и серьезное горе для нас, но это нас сплачивает. Объективно. Мы становимся сильнее. Мы крепче держимся за руки. Мы злимся, конечно. Это больно отметил военкор

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракты в РФ совместным преступлением Киева и Запада.