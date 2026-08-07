Москва7 авгВести.Выбрав террористическую тактику и атакуя гражданские объекты на территории России, украинские боевики недооценили характер россиян. Об этом рассказал военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Киевский режим, не имея серьезных военных возможностей, выбрал террористическую тактику атак по мирным жителям, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, отметил военкор.
Для этого противник атакует государственные институты, проводит террористические акты на нашей территории. Под огнем, в первую очередь, объекты энергетики, гражданская логистика. Но здесь противник сильно просчитался в характере людей, которые живут в нашей странеподчеркнул Евгений Поддубный