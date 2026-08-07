Поддубный: ВС РФ будут наращивать удары по чувствительным для Киева объектам Военкор Поддубный: российская армия будет наращивать удары по целям противника

Москва7 авг Вести.Российская армия будет наращивать удары по чувствительным объектам Украины. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

Он отметил, что противник не успевает среагировать на угрозы.

Мы наносим удары по очень чувствительным объектам, своевременно наносим. Противник не успевает переносить производство, не успевает среагировать на угрозы, то есть не успевает замаскировать объекты. Армия России будет наращивать такие удары, чтобы в первую очередь обеспечить нашим войскам продвижение на переднем крае рассказал Евгений Поддубный

За эту неделю российская армия нанесла два массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ.