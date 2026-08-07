МО РФ: за неделю нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ МО РФ: за неделю нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

Москва7 авг Вести.С 1 по 7 августа текущего года Вооруженные силы России осуществили два массированных и 12 групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.

Нанесены два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ сообщили в оборонном ведомстве

Кроме того, под удар попали цеха по изготовлению и площадки хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, поражению подверглись объекты инфраструктуры морских портов Украины, которые использовались для сосредоточения и ремонта военной техники, а также хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ.

В прошлую пятницу в Минобороны отчитались о нанесении российскими военными в течение недели одного массированного и 15 групповых ударов по военным целям на территории Украины.