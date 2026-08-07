Москва7 авг Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что решение о возможной замене госкорпорации "Росатом" в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" будет приниматься только после завершения комплексного аудита.

На правительственном брифинге Мадьяр отметил, что в настоящее время в отношении проекта проводятся финансовая и энергетическая проверки, а также аудит безопасности.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности смены генподрядчика, премьер-министр подчеркнул, что до получения официальных результатов аудита делать выводы рано, однако венгерские власти рассматривают все возможные варианты развития событий.