Лукашенко: белорусам нужно скупать избы в селах, пока все не разобрали россияне

Лукашенко призвал белорусов скупать избы, пока все не разобрали россияне Лукашенко: белорусам нужно скупать избы в селах, пока все не разобрали россияне

Москва7 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны скупать пустующие дома в деревнях и селах, пока это не сделали россияне. Его заявление приводит БелТА.

По его словам, он давно призывал жителей страны присмотреться к такому современному направлению отдыха, как избинг, и приобретать соответствующие объекты. Но пока, по его словам, избинг в Белоруссии развивается исключительно за счет россиян.

Оказывается, россияне, они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог железных, автомобильных - все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят. А белорусы меня не слышат… Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно заявил он

Ранее Лукашенко поручил повышать уровень жизни в сельской местности, чтобы разница с городом сокращалась.