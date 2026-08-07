Лукашенко поручил повысить уровень жизни в деревнях Президент Белоруссии поручил повысить уровень жизни в деревнях

Москва7 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым повышать уровень жизни в сельской местности, чтобы разница с городом сокращалась. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, он постоянно наблюдает за тем, как живут люди в регионах.

Перед властной вертикалью стоит задача - сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню сказал он на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров

По словам главы государства, для этого в республике развивают опорные сельские населенные пункты - агрогородки и крупные деревни.

Президент также пообещал учитывать интересы торговых сетей. Однако, как считает Лукашенко, если торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, то они должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни.